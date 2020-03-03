«Просят сделать микрорайон жилым, чтобы жить можно было нормально»: Алексей Текслер собрал совещание с застройщиками

Глава региона рассказал, какие изменения в городах необходимы южноуральцам.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание с крупнейшими застройщиками региона. Толчком к собранию стали негативные отзывы южноуральцев о том, в каких условиях они проживают. В рамках совещания рассмотрели планы региона по развитию жилищного строительства.

В ходе рассмотрения вопросов, Алексей Текслер подчеркнул, что строить необходимо качественное жилье, которое будет соответствовать запросам жителей региона. Пожелания южноуральцев губернатор уточнил заранее, создав опрос в своем аккаунте в социальных сетях.

«Я вчера объявил голосование в Инстаграме, чего не хватает в наших городах. Достаточно интересные результаты: 40% замечаний по тротуарам и улицам. То есть даже не школы и детские сады, обратите внимание, это в первую очередь к вам вопрос, к строителям. Элементарно выйти из подъездов люди не могут. Посмотрите комментарии, которые люди пишут в голосовании, по-настоящему стыдно читать. Того не хватает, сего не хватает. Просят сделать микрорайон жилым, в том смысле, чтобы жить можно было нормально», — отметил глава региона.

Алексей Текслер призвал застройщиков активнее участвовать в программах по расселению аварийных домов, в строительстве соцобъектов. Губернатор напомнил, что необходимо использовать современные решения, качественные материалы и помнить, что застройка влияет на внешний облик городов.