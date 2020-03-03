«Не мне рассказывайте»: Алексей Текслер свозил жительницу Академа на стройку школы

Губернатор попросил министра строительства лично рассказать, когда ее дети сядут за парты.

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В ходе визита в Академ Риверсайд сегодня, 3 марта, Алексей Текслер совершил свой очередной «разворот». В детском саду к нему подошла жительница микрорайона с вопросом: «Когда здесь появится школа?». Татьяна объяснила, что в настоящее время детям приходится ходить в соседние районы на улицы Молодогвардейцев и Братьев Кашириных, чтобы добраться до образовательного учреждения школьникам приходится пересекать дороги и проходить значительные расстояния.

Алексей Текслер, чтобы не быть голословным, предложил ей вместе с ним проехать на площадку, где к 2022 году должна появиться новая школа на 1100 мест. На месте губернатор попросил министра строительства и инфраструктуры Виктора Тупикина лично рассказать женщине, когда ее старший ребенок сможет сесть за парту в своем районе.

«Не мне рассказывайте! Вот жители вопросы задают! Район заждался школу, посмотрите, какое здесь количество домов, жителей, а социальной инфраструктуры не было. Недавно здесь открыли детский садик, соответственно потребность в школе есть. Люди походят, задают вопросы: „Когда будет школа?“. Эти вопросы оправданы», — отметил глава региона.

Как пояснил Виктор Тупикин, нормативный срок сдачи первой школы в Академ Риверсайде — 1 сентября 2022 года. Она будет рассчитана на 1100 мест, а на строительство потратят 909 миллионов рублей. Это будет целый образовательный центр, оснащенный современной техникой и рассчитанный на всестороннее развитие школьников. Проект был утвержден в Министерстве образования РФ еще два года назад.

«Школа большая, здесь предусмотрен отдельно блок начальных классов, блок для старших классов, большая зона для питания на 550 мест, актовый зал на 430 мест. Оснащение будет самое современное», — заверит министр строительства.

Губернатор потребовал организовать работу так, «чтобы перед людьми стыдно не было», к 1 сентября 2022 года должно быть готово не просто здание, а получены все лицензии и необходимые документы, чтобы дети могли начать учиться.

В Академ Риверсайде на сегодня сданы в эксплуатацию уже порядка 600 000 квадратных метров жилья. Строительство микрорайона началось еще в 2012 году, а социальных объектов нет до сих пор. Алексея Текслера такое положение дел категорически не устроило.

«Как так получилось, что 600 000 квадратных метров построили, детский сад на днях открыли, школу только начинаем строить. Урок на будущее: чтобы таких историй не было! Это просто не серьезно. Вы правильно говорите, целый город построили, а ни дорог, ни школ нет. Дети ходят в другие районы», — подчеркнул губернатор Челябинской области.

Алексей Текслер дал поручение на будущее, при планировании комплексной застройки учитывать и инфраструктуру. Новые микрорайоны должны быть обеспечены детскими садами, школами, поликлиниками, люди должны ходить не по отголоскам стройки, а по тротуарам и ездить по дорогам.

«К сожалению, у нас в Челябинске и других городах это традиционная проблема: когда с опережающими темпами идет строительство нового жилья, а социальная инфраструктура не то чтобы не поспевает, а ее просто нет. Аналогичная ситуация и в других районах Челябинска: в Парковом, в Чурилово. Задача простая — комплексная застройка обозначает, что вместе с жильем должны возводиться и социальные объекты по тем районам, где у нас есть проблемы, мы сейчас будем догонять и исправлять», — отметил Алексей Текслер.

В будущем в Академе появятся еще три детских сада, строительство двух из которых уже начато, 2 школы на 1100 мест каждая, поликлиника, а территория будет благоустроена. Проблемы отсутствия инфраструктуры в данный момент министр строительства объяснил тем, что в прошлые годы на эти цели не выделялось средств, а личных средств у застройщика попросту не хватило: он был вынужден решать проблему с обманутыми дольщиками и в кратчайшие сроки достраивать дома.

Вопросы комплексного строительства Алексей Текслер еще раз обсудил сегодня в ходе совещания по развитию городов. Губернатор запустил голосование в своем инстаграм-аккаунте, чтобы узнать, чего не хватает жителям региона. Выяснилось, что больше всего южноуральцы мечтают о комфортных тротуарах, вторыми по приоритетности стали спортивные объекты, парковки, школы и детские сады. В комментариях жителям Алексей Текслер предложил оставить собственный результат.