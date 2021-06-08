«Это была не первая трещина»: жители дома с обрушившейся стеной на Кронштадтской просили признать его аварийным

В администрации Челябинска утверждают, что обращений от собственников квартир двухэтажки не поступало

Стена дома на улице Кронштадтской, 18 обрушилась 8 июня около 7 часов утра. Жильцы двухэтажки рассказали ИА «Первое областное», что на доме и раньше были трещины, которые на какое-то время ремонтировали. По словам собственников, они обращались в администрацию с просьбой признать их дом аварийным. Но в мэрии ответили, что ранее от собственников жилья с этим вопросом обращений не поступало.

«Мы на первом этаже жили. После первого обрушения отмостки по стороне, где у нас квартира, уже кухню и туалет перекосило. А сейчас там что внутри, вообще непонятно. 26 мая нас всех эвакуировали. Мы каждый день проверять приезжали квартиру, все-таки у нас там все вещи остались. Перевозить их нам некуда. Еще ремонтировать дом хотели — что тут ремонтировать? И это уже не первая трещина была в мае. С 2015 года мы вели переписку с администрацией, просили дом признать аварийным. После этого к нам приехали, подмазали что-то, но, как видите, хватило ненадолго. Мы ждали 17 июня, чтобы узнать от администрации — что дальше будет с домом. И тут такое», — рассказала ИА «Первое областное» жительница дома № 18 на улице Кронштадтской Ирина Павлова.

В администрации Челябинска отметили, что аварийным здание не признавалось до сегодняшнего дня.

«Нам еще и маневренный фонд не предоставляют. Два дня уже бьюсь за это. Наша семья — я, муж и двое детей — пока в саду живем. Говорят, что не положено, потому что у меня в собственности есть 20 квадратных метров. Но у меня там мама живет, где там разместится еще наша семья из четырех человек?» — добавила собеседница.

На момент обрушения жильцов в квартирах не было. Но в доме у людей остались ценные вещи, которые предстоит вынести из здания.

«Маневренный фонд предоставлен всем. Сейчас еще ревизию сделаем, если какие-то сложные ситуации или что-то не нравится [жителям], будем искать варианты. Еще нужно каким-то образом имущество жильцов отсюда вытащить. Жильцам в дом заходить однозначно нельзя. Скорее всего, будет подключаться к этому МЧС», — ответил замглавы Челябинска по градостроительству Владимир Шамне.

После того как 26 мая во время начала капремонта подрядчик увидел разрушение отмостки, была назначена экспертиза технического состояния здания. До момента обрушения стены в ее заключении говорилось, что несущие конструкции здания сильно изношены и дом рекомендуется признать непригодным для проживания.

«Этот дом был включен в краткосрочную программу капремонта. Мы с вами видим, что никакого ремонта здесь продолжаться не будет. На самом деле этот ремонт даже не начинался. 26 мая подрядчик вышел на дом для расчистки территории, но увидел, что произошло отслоение цоколя и пошла трещина по всей стене дома — от фундамента до карниза. Работы в этот же день были приостановлены. Заключили договор со специализированной организацией для проведения технической экспертизы. Она показала, что несущая способность строительных конструкций непригодна для продолжения капремонта и рекомендация — признание дома аварийным и подлежащим сносу», — сообщил ИА «Первое областное» главный инженер, замдиректора фонда регоператора капремонта домов в Челябинской области Виктор Тихоненко.

Причины разрушения до сих пор неизвестны. По информации регоператора, на это мог повлиять большой физический износ несущих конструкций. Еще на нескольких подобных домах в этом квартале работы по капремонту продолжаются, разрушений на них нет.

Еще одна возможная причина — ненадлежащее содержание имущества собственников дома — внутренних сетей. Сейчас видно, что разрушение произошло на месте, где располагаются санузлы. Не исключено, что в этом месте были протечки, что и спровоцировало разрушение конструкций.

Сегодня, 8 июня, в администрации Челябинска состоится внеплановое заседание комиссии, на котором будет принято решение о признании дома № 18 по улице Кронштадтской в Ленинском районе аварийным и подлежащим сносу. Сейчас территорию вокруг дома оцепили, все коммуникации отключили. На месте дежурит полиция. Доступ в здание ограничили.