На выставке «Россия» в Москве рассказали о масштабных проектах в Челябинской области

В их числе фан-парк «Привилегия», парк «Притяжение» и Межуниверситетский кампус

На выставке «Россия» на ВДНХ в Москве продолжаются Дни Урало-Сибирского макрорегиона. И сегодня, 5 июня, представители Челябинской области презентовали три крупных проекта, которые уже реализуются на Южном Урале, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Так, в Магнитогорске продолжают строительство парка «Притяжение». И речь идет не только о создании пространств для досуга и отдыха, но и о нежилой недвижимости.

По словам представителя Челябинской области Станиславы Рыжковой, главной целью создания парка является прирост населения города и увеличение туристического потока.

Ко Дню металлурга в парке заработает каскадный фонтан. В этом году там также презентуют креативный кластер «Арт-квартал». С 2025 по 2027 годы в «Притяжении» планируют создать термальный комплекс с уличными бассейнами, детский центр развлечений, гостиницы, жилой кластер.

Сейчас в парке можно заниматься спортом, посещать культурные мероприятия, открывать места общественного питания, посещать или организовывать деловые мероприятия, встречать закаты и писать картины.

Министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке презентовал проект по созданию пространства для студентов — Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинске. Он отметил, что регион вошел в первую волну строительства таких кампусов в России.

«Челябинская область активно борется за талантливую молодежь, за то, чтобы мы сохраняли наших абитуриентов, привлекали абитуриентов из дружественных стран, с близлежащих территорий. И развивали для них новое инновационное пространство. Именно благодаря этим целям и вызовам родился наш проект», — отметил Литке.

Территория кампуса станет новым пространством для взаимодействия промышленности и науки. Крупнейшие предприятия региона вместе с университетами будут создавать инновационные лаборатории для учащихся.

Кроме того, строительство кампуса — это возможность для трансформации городской среды, уточнил спикер. По его словам, это импульс для развития территории и формирования в городе еще одного центра притяжения.

«Кампусы — это новый шаг в развитии науки», — подытожил Литке.

Рядом с Челябинском реализуется еще один масштабный проект — это фан-парк «Привилегия». Он расположится на 84 гектарах земли. Там появятся гостиницы, жилье, коммерческая недвижимость, аквапарк, термальная и пляжная зоны и даже рельеф для занятий горнолыжным спортом.

«Мы тут живем, растим детей в этом городе и хотим, чтобы они тут оставались. Для этого мы придумали такую территорию — городской курорт», — рассказал генеральный директор АО «АПРИ» Евгений Козлов.

На территории, где расположится курорт, строят яхт-клуб. Гендиректор анонсировал проведение первого в Челябинске этапа Кубка страны по парусному спорту уже в июле.

В завершение презентации проектов выступил ансамбль танца «Урал» с композицией «Лошкари».

Напомним, накануне коллектив стал победителем творческого турнира и обладателем Кубка Особого сплава.

Кроме того, в рамках Дней Урало-Сибирского макрорегиона на выставке губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о том, как на Южном Урале работают над обеспечением технологического суверенитета страны.