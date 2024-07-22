Еще один вуз из Челябинской области стал резидентом межуниверситетского кампуса мирового уровня, который строится на Южном Урале. Речь идет о педагогическом университете — ЮУрГГПУ. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает пресс-служба регионального Минобра.
Помимо педагогического университета в проекте уже участвуют ЮУрГУ, ЧелГУ, МГТУ им. Г. И. Носова, ЮУрГАУ, ЮУрГМУ и МИДиС.
Напомним, кампус будет включать общежития, лаборатории, учебные аудитории и административно-деловой центр с конференц-залами, коворкингами и коммерческими площадями.
Здесь смогут жить 3400 студентов.
Напомним, кампус в Челябинске строится в рамках нацпроекта «Наука и университеты».