63 миасских семьи получили новые квартиры по программе переселения

Людей расселили из 11 ветхо-аварийных домов.

Послушать 00:00

63 семьи, которые проживали в 11 ветхо-аварийных домах в Миассе, получили ключи от своих новых квартир. Как рассказали в администрации Миасса, для этих жителей в новостройке были приобретены однокомнатные и двухкомнатные квартиры.

«Мы передам ключи от новых квартир жителям Миасса в рамках областной адресной программы переселения из аварийного жилья. Все квартиры в новостройках с необходимой отделкой, они полностью готовы к заселению», — рассказала начальник отдела приватизации и жилищных вопросов администрации Миасса Инна Новоселова.

В региональном министерстве строительства отметили, что до конца этого года в Челябинской области запланировано расселить около 14 тысяч квадратных метров аварийного жилья. А это новые и комфортные условия проживания для 800 семей.

«В этом году на переселение жителей из аварийных домов направлено 2 миллиарда рублей из регионального бюджета. Ещё 454 миллиона рублей федеральных средств Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил уже на 2021 год», — сообщили в Минстрое Челябинской области.

Всего в 2020 и 2021 годах новые квартиры по нацпроекту «Жилье и городская среда» получат около трех тысяч жителей домов, непригодных для проживания, в Верхнем Уфалее, Копейске, Кыштыме, Миассе, Златоусте, Карабаше, Магнитогорске, Троицке, Усть-Катаве, Челябинске, а также в Пластовском, Саткинском, Троицком, Увельском районах.