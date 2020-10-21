Жилищные субсидии для одиноких пожилых южноуральцев продлят автоматически

Остальным категориям граждан необходимо будет лично обратиться в соцзащиту.

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В Челябинской области министерство социальных отношений приняло решение об автоматическом продлении жилищных субсидий с ноября 2020 года. Это коснется только одиноко проживающих неработающих пенсионеров, а также семей, состоящих из неработающих пенсионеров.

«В связи с принятым губернатором Челябинской области Алексеем Текслером решением о продлении режима повышенной готовности мы будем назначать субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг пожилым южноуральцам автоматически. Особенно это касается жителей области старше 65 лет, которым рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, чтобы они лишний раз не подвергали себя опасности и оставались дома», — рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Органы соцзащиты соберут все необходимые документы самостоятельно. Однако другим категориям граждан, имеющим право на субсидию, нужно будет лично посетить органы социальной защиты. Также документы можно подать на сайте «Госуслуги» или через МФЦ.

Для получения субсидии нужно подать заявление. Отмечаем, что теперь необходимо предоставить сведения о доходах не за последние полгода с месяца подачи заявления, а за шесть месяцев до этого. Таким образом, граждане, подающие заявление в октябре 2020 года, должны предоставить сведения о доходах с октября 2019 года по март 2020 года. Отметим, что учитываться будут доходы не только человека, подающего заявление, но и членов его семьи.