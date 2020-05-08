Субсидировать сферу доставки еды предложили в УФАС по Челябинской области

Ведомство направило запрос в Минэкономразвития региона.

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УФАС России по Челябинской области предложили субсидировать сферу доставки еды. Ведомство направило запрос в областное Минэкономразвития с просьбой проработать вопрос о компенсации затрат за использование сервисов «Delivery Club» и "Яндекс. Еда«.Поводом послужило обращение одного из рестораторов Челябинска, который заявил, что стоимость услуг сервисов по доставке еды составляет от 25% до 30% от суммы заказа.



«Челябинское УФАС России изучило разработанные меры поддержки предпринимателей на территории России. Так, президент поручил правительству до 15 мая рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки готового общественного питания. Речь идет о частичном субсидировании субъектам малого и среднего предпринимательства стоимости доставки в период распространения новой коронавирусной инфекции»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального УФАС.

В антимонопольной службе предложили посмотреть на опыт Москвы, где была разработана такая программа. Правительство столицы при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города компенсирует часть затрат предпринимателям, использующим сервисы доставки «Яндекс. Еда» и «Delivery Club». Размер субсидии составляет до 700 тысяч рублей, но не более 50% расходов. Расходы компенсируются с 1 января 2020 года до 1 декабря 2020 года, если размер сервиса доставки превышает 20%.