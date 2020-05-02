Субсидии будут выплачивать предпринимателям, занятых в пострадавших областях

Новый сервис запустила ФНС России.

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Федеральная налоговая служба запустила сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу. Каким образом её можно получить и каков будет размер этой субсидии, сообщили в пресс-службе ФНС России.

Так, с 1 мая предприниматели, занятые в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса областях, могут подать заявление на получение субсидии либо в электронной форме, либо через личный кабинет, либо по обычной почте.

«Субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат организаций и ИП, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусом, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года»,— говорится в сообщении.

Размер выплаты будет рассчитывается следующим образом: количество работников, занятых в марте, будет умножено на размер МРОТ, равный 12 130 руб. При этом к количеству работников прибавляется ещё и сам ИП. Если же он не имеет наемных работников, размер субсидии будет равен прожиточному минимуму.

«После рассмотрения заявления в течение 3 дней ФНС России вынесет решение, и, если условия соблюдены, Федеральное казначейство перечислит деньги в банк (но не ранее 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который предоставляется субсидия)»,— уточняют в налоговом органе.

Узнать о ходе рассмотрения заявления можно через личный кабинет налогоплательщика или по единому телефонному номеру ФНС 8-800-222-22-22.