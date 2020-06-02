Челябинская область вошла в ТОП-10 по доведению субсидий до аграриев

Рейтинг составлялся на основании данных за последние 5 месяцев.

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Правительство региона сообщило, что Челябинская область вошла в десятку лидеров по темпам доведения государственных субсидий до аграриев. Рейтинг составлялся по итогам пяти месяцев 2020 года.

Губернатор Алексей Текслер дал поручение до 1 июня выделить сельхозпроизводителям Челябинской области 1 миллиард рублей на посевную кампанию.

«До получателей доведено 1 млрд 56 млн рублей из запланированных 3 млрд 19 млн рублей годовой господдержки. Выплачены компенсирующие субсидии на возделывание картофеля и овощей (11,8 млн руб.); поддержку мясного скотоводства (37 млн руб.); поддержку производства собственного молока (101,2 млн руб.); поддержку племенного животноводства (108 млн руб.)», — сообщили в пресс-службе Правительства Челябинской области.

Кроме того, более 200 миллионов было доведено до мекропредприятий и фермеров на единицу посевных площадей. 211 миллионов в виде субсидий направили на возмещение затрат по инвесткредитам.

«Проведение химмелиорации (13,5 млн руб.);реализацию товарного молока (137 млн руб.); несвязанную поддержку крупным и средним предприятиям (94,1 млн. руб.). Идет перечисление субсидий на компенсацию затрат на единицу продукции растениеводства (за тонну зерна, овощей, картофеля — 92 млн руб.), получателями этой субсидии являются 663 сельскохозяйственных организации и индивидуальных предпринимателя», — добавили в правительстве.

По программе комплексного развития сельских территорий смогли улучшить свои жилищные условия и жители.

В отдельных районах Челябинской области уже закончили сеять яровые культуры, план по ним на этот год выполнен уже на 94%. Уже засеяно 95% запланированных зерновых и зернобобовых, а также 91% масличных, 94% картофеля и 81% овощей. Осталось посеять яровые культуры на площади 104 тысячи гектаров.