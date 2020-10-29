Жертвами «разбоя» стали жители осиного гнезда на Таганае

В схватке с хищниками никто из обитателей не выжил.

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В национальном парке «Таганай» произошло «преступление». Сотрудники нацпарка нашли разрушенное осиное гнездо, а рядом — его обитателей. Специалистам пришлось примерить на себя роли детективов и постараться расследовать факт разбоя.

«Злоумышленник (судя по следам, это была лисица) разворошил гнездо в корне сухостойной ели и разбросал соты вместе с насекомыми по снегу. Никто из обитателей не выжил. Если предположить, что пострадавшие — трутни второго поколения, которые после брачного октябрьского действа в результате естественного отбора погибают, то происшествие — не такая уж и трагедия», — подвели итоги сотрудники нацпарка «Таганай».

Гораздо более тяжелые последствия популяция понесет, если во время нападения на гнездо в нем будут оставаться оплодотворенные самки. После зимовки они могли бы стать матками.