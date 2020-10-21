В национальном парке «Таганай» привили лисиц

Вакцины от бешенства получат и другие обитатели заповедной территории.

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В национальном парке «Таганай» специалисты провели очередной этап вакцинации животных от бешенства. Для этого сотрудники научного отдела подготовили и доставили 800 доз вакцины.

«Вакцину от бешенства лисицам доставили „на дом“. 800 доз разложили в местах возможных встреч животных с туристами: возле приютов и вдоль туристических троп», — сообщают сотрудники национального парка.

Кроме лисиц, в кампании по вакцинации примут участие и другие обитатели нацпарка: енотовидные собаки, волки и медведи. Все они также могут стать потенциальными переносчиками бешенства. Животное, получившее вакцину, выработает иммунитет к инфекции на год.