Новый маршрут разрабатывают в национальном парке «Таганай»

Экскурсия будет проходить по новой тропе до Семибратки.

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В национальном парке «Таганай» начали разрабатывать новый экскурсионный маршрут. Путь будет проложен по новой тропе, оборудованной до урочища Семибратка.

Маршрут экскурсии составит около четырех с половиной километров. За время пути туристы смогут познакомиться с флорой и фауной нацпарка, а также узнать историю освоения этой земли.

«„Взлететь“ над останцами — Семью братьями — и увидеть панорамы хребта Большой Таганай, города Златоуст и прямо перед собой знаменитую Александровскую сопку можно будет с двух смотровых площадок», — комментируют новый маршрут сотрудники нацпарка.

Подготовка новой экскурсионной программы, а также маршрута уже ведется. Завершить ее планируют к концу 2020 года.