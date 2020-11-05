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В национальном парке «Таганай» продолжают благоустраивать территорию для отдыха туристов. Очередной этап работ завершился в Центральной усадьбе нацпарка, там дорожки были выложены тротуарной плиткой.
«В Центральной усадьбе „Таганая“ появились дорожки из тротуарной плитки, которой выложили подходы к гостевым домам в туристической деревне. Плиткой заменили деревянные настилы, которые после дождя становились скользкими», — прокомментировали ситуацию сотрудники нацпарка.
Кроме того, усадьбу оборудовали навигационными аншлагами и указателями, для того чтобы туристам было проще ориентироваться. Надписи на указателях продублированы на русском и английском языках.