Дорожки в туристической деревне нацпарка «Таганай» выложили плиткой

Ранее они были покрыты деревянными настилами.

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В национальном парке «Таганай» продолжают благоустраивать территорию для отдыха туристов. Очередной этап работ завершился в Центральной усадьбе нацпарка, там дорожки были выложены тротуарной плиткой.

«В Центральной усадьбе „Таганая“ появились дорожки из тротуарной плитки, которой выложили подходы к гостевым домам в туристической деревне. Плиткой заменили деревянные настилы, которые после дождя становились скользкими», — прокомментировали ситуацию сотрудники нацпарка.

Кроме того, усадьбу оборудовали навигационными аншлагами и указателями, для того чтобы туристам было проще ориентироваться. Надписи на указателях продублированы на русском и английском языках.