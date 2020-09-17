Жертвами непогоды стали две переправы в нацпарке «Таганай»

Туристов просят прокладывать маршрут по Нижней тропе.

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Ливни и сильные ветры в Челябинской области не прекращаются уже несколько дней. На Таганае водой смыло два моста.

Пострадали Горбатый мост, который проложен через реку Большая Тесьма, и мост у Киалимского кордона. Сотрудники национального парка просят гостей и туристов обратить внимание на сложившиеся обстоятельства, передвигаться следует по Нижней тропе.

«Однажды мост через Тесьму уже страдал от стихии. В июле 2014-го, во время мощного циклона деревянное сооружение, до того выдержавшее не один бурный весенний паводок, просто смыло. Тогда вода в реке поднялась почти на полметра. Мост восстановили, но сентябрьские ливни 2020-го стали для него роковыми», — рассказали в пресс-службе НП «Таганай».

Уже в конце месяца начнут возведение новой конструкции на месте Горбатого моста, ее усилят, чтобы избежать подобных инцидентов.

Добавим, в Златоусте работает оперативный штаб под руководством главы Максима Пекарского. Там из-за дождей до 130 см поднялся уровень реки Тесьма. Критический уровень — 150 сантиметров, поэтому появилась угроза подтопления жилых домов.