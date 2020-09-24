В Челябинской области вновь ожидают похолодание

Кроме того, по территории региона пройдут сильные ветры.

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Осенняя погода полностью захватила Челябинскую область. Сегодня, 24 сентября, температура на территории региона не поднимется выше плюс 9 — плюс 14 градусов. В Челябинске днем столбик термометра покажет от 10 до 12 градусов тепла.

«На территории Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков», — сообщили сайту «Первый областной» в гидрометцентре Челябинска.

Синоптики отмечают, что ветер ожидается северо-западный и северный, с порывами от 6 до 11 метров в секунду. Местами они могут достигать 18 метров в секунду.