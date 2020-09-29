Что день грядущий нам готовит: прогноз погоды на вторник

Бабье лето на Южном Урале в самом разгаре.

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Тёплая и солнечная погода ожидает жителей Челябинской области сегодня, 29 сентября. Однако синоптики Челябинского гидрометеоцентра предупреждают южноуральцев о туманах и резких перепадах температур утром и днём.

В ночь на вторник в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туманы. Температура воздуха опустится до 0 градусов, в горах и низинах заморозки до −5 градусов. К утру потеплеет до +5 градусов, возможны туманы. Днём столбики термометров поднимутся до +14, +19 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на 29 сентября синоптики прогнозируют до +3 градусов, к утру — до +5 градусов. Переменная облачность, без осадков. Днём воздух прогреется до +14, +16 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» желает читателям бодрого утра и хорошего настроения!