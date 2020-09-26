Воскресенье в Челябинской области будет тёплым и солнечным

Несмотря на то, что днём столбики термометров поднимутся почти до +20 градусов, ночью ожидается минусовая температура.

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Несмотря на ночные заморозки, в воскресенье днём, 27 сентября, в Челябинской области будет тепло и солнечно. Подробнее о погоде рассказали синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

В ночь на воскресенье в Челябинской области будет малооблачно, без осадков, местами туманы. Температура воздуха составит от +1 до +6 градусов, местами заморозки до −3 градусов. Днём потеплеет до +14, +19 градусов. Малооблачно, без осадков, утром возможны туманы. Ночью ветер будет неустойчивым от 0 до 5 метров в секунду, днём — северный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске синоптики прогнозируют от +2 до +4 в ночное время. Малооблачно, без осадков. Днём столбики термометров поднимутся до +16, +18 градусов. Малооблачно, без осадков. Ночью возможен ветер до 5 метров в секунду, днём — северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» желает южноуральцам хороших выходных!