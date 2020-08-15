Более 15 тысяч литров спирта изъяли у жителей Каслей

Мужчины нелегально изготавливали крепкие спиртные напитки.

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В Каслях Челябинской области двое мужчин занимались изготовлением алкогольной продукции для сбыта. Причём производили крепкие спиртные напитки южноуральцы в кустарных условиях. Подробнее об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.

Известно, что мужчины 1981 и 1992 годов рождения арендовали склады, доставляли туда всё необходимое и изготавливали спиртные напитки с помощью подручных средств. Причём помимо сырья на тех же складах хранилась и готовая для сбыта продукция.

«Бойцы специального отряда быстрого реагирования Росгвардии Челябинской области оказали содействие сотрудникам управления уголовного розыска регионального ГУ МВД России в ходе задержания группы лиц, занимавшихся нелегальным производством немаркированной алкогольной продукции с целью сбыта. Во время обыска правоохранители изъяли более 2300 бутылок с этикетками известных марок производителей и почти 15 тысяч литров спирта»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье 171.3 Уголовного Кодекса Российской Федерации «незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до шести лет. Обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.