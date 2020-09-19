В Златоусте неизвестный попытался ограбить ювелирный магазин

Сотрудники полиции задержали злоумышленника по горячим следам.

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В Златоусте Челябинской области неизвестный попытался ограбить ювелирный магазин. Однако местные полицейские предотвратили преступление. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошёл минувшей ночью. Сотрудники полиции, патрулируя улицы, услышали звук сигнализации и сразу же направились на место предполагаемого происшествия. Оказалось, преступление совершалось в ювелирном магазине: стражи порядка увидели разбитое окно и убегающего человека.

«Полицейские догнали злоумышленника. Им оказался ранее судимый местный житель 2001 года рождения. Прибывшая следственно-оперативная группа изъяла с места происшествия маску, перчатки и дымовую шашку»,— рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «кража». Максимальное наказание, которое может получить молодой человек за содеянное, — лишение свободы на срок до пяти лет. На данный момент житель Златоуста водворён в изолятор временного содержания.