В Аше пьяные мужчины ночью ограбили магазин

Полицейские задержали злоумышленников по горячим следам.

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В Аше Челябинской области ночью неизвестные ограбили крупный сетевой магазин. Полицейские задержали злоумышленников по горячим следам. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Как рассказали очевидцы, двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбили стекло входной двери магазина и проникли внутрь. Там они набрали разных товаров и скрылись с места происшествия. Прибывшие полицейские выслушали свидетелей преступной картины и отправились на поиски воров.

«В ходе работы в жилом секторе правоохранители задержали одного из злоумышленников недалеко от места происшествия, а его соучастника — по месту жительства. Общая сумма ущерба магазину составила более 11 тысяч рублей»,— рассказали в ведомстве.

В отношении мужчин 25 и 28 лет возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «грабеж». Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам, — 7 лет лишения свободы.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.