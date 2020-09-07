За создание и распространение вредоносных программ в интернете вынесли приговор челябинцу

Мужчина заплатит штраф.

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За компьютерное преступление осужден житель Челябинска. Центральным районным судом он признан виновным по ч.1 ст.273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).

«Приговорен к денежному штрафу. Противоправная деятельность осужденного пресечена сотрудниками УФСБ России по Челябинской области», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина оказался причастен к созданию и распространению программ типа «ботнет». Решение суда вступило в законную силу.