Дети сбежали в детский дом из приёмной семьи на Урале

Два мальчика утверждают, что их били и заставляли работать.

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Информация о побеге двоих детей из приёмной семьи, жившей в Челябинской области, появилась в средствах массовой информации. По данным СМИ, дети сбежали от родителей из-за того, что с ними жестоко обращались. Два мальчика говорят, что им приходилось содержать скот, а за провинности родители их били и выставляли на мороз в нижнем белье.

СМИ пишут, что мальчики, не являющиеся родственниками, сейчас находятся в детском доме, расположенном в Курганской области. Там они жили до того, как попали в приёмную семью. При этом родители жестокость в отношении ребят отрицают. Сообщается, что в семье есть другие дети.

К делу подключилась уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова. Всю информацию нужно проверять, отметила она.

«Я уже связалась с уполномоченным по правам ребёнка в Курганской области, чтобы уточнить всю информацию. На днях я планирую поехать туда, чтобы лично пообщаться с мальчиками, узнать, что происходило. Пока точно неизвестно, в каком сейчас состоянии мальчики и где они, эти данные устанавливаются», — рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» Евгения Майорова.

Также к делу подключилось Министерство социальных отношений Челябинской области.