/ На Южном Урале женщина на полном ходу выпала из маршрутного такси

С тяжелыми травмами ее доставили в медучреждение.

В Магнитогорске госпитализирована женщина, которая выпала из движущегося маршрутного такси. Вчера, 28 февраля, в 07:30 утра, пожилая женщина зашла в автомобиль, а в районе дома № 88 по проспекту Карла Маркса, автоматическая дверь открылась. Женщина выпала на проезжую часть. Об этом сообщила ее дочь, Ирина Кайсарова, в группе «ВКонтакте» «Чёрное&Белое Магнитогорск». Она разыскивает очевидцев происшествия, а также женщину, которая сообщила ей о случившемся и вызвала скорую помощь.

Мама в больнице, с серьезным переломом затылочной части, и рядом сопутствующих травм. — рассказывает Ирина Кайсарова в комментариях к посту.

Жители города же разделились на два лагеря: некоторые считают, что женщина виновата в произошедшем сама, поскольку ехала стоя, остальные же говорят о том, что водитель не должен был выходить на линию с неисправным автомобилем. Но подобные случаи не редкость для Магнитогорска, отмечают в комментариях.

О чем говорить, если однажды мы ехали в маршрутке и на ходу открылась задняя дверь. Благо никто не выпал, водитель просто захлопнул ее, завязал и поехал дальше. Также на остановке Карла Маркса 115 на светофоре у маршрутки просто дверь отвалилась, водитель вышел, поставил ее и мы поехали дальше. — комментирует пост жительница Магнитогорска Линара Идрисова.

Отметим, что водитель маршрутного такси уверял Ирину Кайсарову в том, что его транспортное средство оборудовано поручнями для перевозки пассажиров стоя, и то, что женщина поехала стоя — нормально.