Женщина из Озёрска вместе с сожителем развратила собственную внучку

Дело передано в суд.

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Летом 2017 года женщина вместе со своим сожителем в состоянии алкогольного опьянения предались интимной близости. Только вот рядом находилась ее 9-летняя внучка, но парочку это никак не смутило. Более того, они в подробностях рассказали ребёнку, что делали. А затем бабушка девочки предложила своему сожителю совершить над ней насильственные действия сексуального характера.

Весной 2019, когда ребёнку было уже 11 лет, бабушка и её сожитель решили повторить действия двухгодичной давности. Только вот на этот раз девочка не стала терпеть надругательства над собой и убежала.

44-летней женщине и её 49-летнему сожителю теперь грозит реальный срок по статье 132, ч.4 п.б «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет».

«В январе уголовное дело был закончено в производстве и передано прокурору. Он уже вынес обвинительное заключение и направил дело в Озёрский городской суд», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» собственный источник в правоохранительных органах.

Отметим, что санкции по данной статье подразумевают лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.