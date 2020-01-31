Мамы рассказали о том, как их детей порезали при родах в Челябинской области

Случай, произошедший в Кыштыме, не единичен.

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Инцидент в роддоме Кыштыма шокировал южноуральцев. Оказалось, что это не первый случай. Люди, прочитавшие материал о произошедшем, рассказали свои истории.

Челябинка Мария Нигматуллина поделилась историей, которая произошла с ней более семи лет назад в ГКБ № 3.

«Экстренная операция была, порезали правую щеку, заклеили лейкопластырем. Я тоже врач-хирург, понять могу, люди в любом случае этого не хотели. У всех по-разному регенерация идет, у нас небольшой рубец остался», — рассказала сайту «Первый областной» Мария Нигматуллина.

Женщина рассказала, что в будущем они планируют избавиться от рубца с помощью косметологии. Челябинка благодарна врачам, за то, что спасли ее и ее ребенка в экстренной ситуации.

Еще одна читательница сайта рассказала о своем племяннике, которому при кесаревом сечении порезали голову.

«Маме его даже не показали, а сразу отправили в другую больницу, объясняя, что у него какая-то сыпь. Хотя когда потом мы его забирали, там сказали, что нормальный чистый ребенок был. Вынесли его уже одетым, поэтому шрам обнаружили только дома, в другой области они жили. Сейчас ему уже 19 лет, а шрам стал большой и сильно заметный (волосы на нем не растут)», — вспоминает Марина Семина.

Напомним, в Кыштыме при родах 19-летней Дарье приняли решение делать кесарево сечение, так как ребенок поменял свое положение. Малышке во время операции порезали щеку, но врачи уверяют, что следов на лице малышки не останется.