Увеличат выплаты многодетным семьям в Челябинской области

Соответствующие региональные законы сегодня подписали в ЗСО.

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На первом в этом году заседании заксобрания депутаты приняли сразу два важных социальных закона, которые направлены на поддержку многодетных семей. Один из них предложил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, о втором в своем послании говорил президент Владимир Путин.

Так с 1 января 2020 года в Челябинской области увеличился размер регионального материнского капитала для семей, в которых родился третий или последующий ребенок. Теперь многодетные матери могут рассчитывать на 100 000 рублей из областного бюджета, что почти в два раза превышает выплату, полагавшуюся в 2019 году.

«Предложением губернатора Челябинской области региональный материнский капитал увеличился фактически в два раза. Те семьи, которые по достижении трех лет третьему, четвертому и последующему ребенку, обратятся в отделение социальной защиты, хочу сказать, что это носит заявительный характер, получат уже не 63 000 рублей, как было в 2019 году, а уже 100 000 рублей», — рассказал Александр Журавлев, председатель комитет Законодательного Собрания по социальной политике.

Эта сумма, как и предыдущая с годами будет индексироваться. В 2019 году региональный маткапитал получили порядка 900-т многодетных семей Челябинской области. В этом году в правительстве ожидают, что их количество возрастет минимум в 4 раза.

«На это потребуются региональные средства, хочу сразу сказать, это будут наши региональные деньги. Нам понадобится порядка 300 000 000 рублей, мы их уже будем закладывать в бюджет на следующем заседании законодательного собрания. Дополнительно мы одобрили то, что уровень дохода семьи, которая может получить региональный материнский капитал, будет составлять два прожиточных минимума, до этого был один. Соответственно, это будет от 20 000 рублей», — добавил Александр Журавлев.

Вторым важным новшеством, которое сегодня утвердили депутаты регионального парламента, стало внесение изменений в закон о единовременных выплатах на третьего и последующих детей. Подобная мера существует и сегодня, но она ограничена некоторыми рамками: пособие отменяется, если послу полутора лет ребенок получает место в детском саду. Теперь независимо от этого критерия, единовременные выплаты на детей будут получать все многодетные матери, пока их чадам не исполнится 3 года.

«Выплата предоставляется в размере прожиточного минимума. Сегодня он составляет более 10 000 рублей. Это коснется 12 000 детей, сегодня у нас эту выплату получают около 7 000 детей, практически в два раза увеличится их количества», — предположил парламентарий.

В бюджете на 2020 — 2022 годы уже заложены средства на эти цели. Большая часть из них — порядка 80% — это средства направленные федеральным центром.