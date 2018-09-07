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Вован из «Реальных пацанов» записал эксклюзивное видеообращение

Актер приглашает челябинцев на День города.
сегодня в 17:39
  |  Общество

Известный актер и шоумен Владимир Селиванов станет ведущим на Дне города 8 сентября. В интервью сайту 1obl.ru артист рассказал, что с большим теплом относится к Челябинску и его жителям, назвав их добрыми и позитивными людьми.

К Челябинску отношусь очень тепло, часто об этом говорил на интервью, особенно мне нравятся люди в Челябинске. Добрые, открытые, позитивные, готовые помочь в трудную минуту. Это ощущается в челябинском народе, хитрости меньше, чем самопожертвования. Хотелось бы пожелать городу развиваться, чтобы появлялось больше прогулочных мест, чтобы сюда приезжало больше туристов. — рассказал сайту «Первый областной» Владимир Селиванов.

Кроме того, артист рассказал, что сейчас он позиционирует себя больше как музыкант, чем актер. Владимир Селиванов пообещал, что исполнит на дне города несколько своих композиций. Специально для читателей сайта 1obl.ru Владимир Селиванов записал эксклюзивное обращение.

Всем привет, я Владимир Селиванов. Буду ведущим на Дне города Челябинска восьмого сентября. Не пропусти прямую трансляцию на сайте 1obl.ru — сказал артист.

Напомним, праздник посвященный 282-му дню рождения Челябинска состоится уже завтра. В программе мероприятия выступления различных артистов, фестиваль команд КВН, выступление известных артистов и большой фейерверк.

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