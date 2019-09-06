С главной улицы Челябинска могут убрать серые заборы

Решить судьбу конструкций предложили жителям.

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На улице Ленина в Челябинске могут убрать серые ограждения. Соответствующий опрос опубликован на сервисе «Активный житель-74».

Администрацией Центрального района запланировано проведение работ по благоустройству бульвара от улицы Володарского до Лесопарковой. В мэрии отмечают, что сейчас там уже оборудованы дорожки, выложенные плиткой, установлены лавочки, урны и уличное освещение. Теперь жителям города предлагают решить судьбу серых заборов.

«Мы рассматриваем вариант, что эта зона не нуждается в ограждении, потому что её от проезжей части отделяет достаточно широкий газон, деревья. Недавно в город приезжал Никита Асадов, представитель очень известного архитектурного бюро. Он вместе с главой Центрального района осмотрел место нашего нового будущего бульвара и высказал точку зрения, что здесь заборы не нужны. Даже эксперты по безопасности согласны, что заборы могут там отсутствовать. Но окончательное слово за жителями», — сообщили в пресс-службе администрации города.

Многие жители города, а также специалисты по архитектуре, часто высказывались против этих заборов. По мнению самого Никиты Асадова, руководителя отдела развития московского архитектурного бюро, большинство современных городов избавляются от подобных ограждений.

«Дорогу отделяет прекрасный газон, растут деревья, люди здесь именно гуляют, и не думаю, что у кого-нибудь вдруг возникнет желание выскочить на проезжую часть», — рассказал Никита Асадов.

Добавим, что голосование можно пройти до 13 сентября на сервисе «Активный житель-74». На данный момент 53 процента опрошенных высказались за демонтаж ограждений.