/ Железное дерево любви установят возле Сугомакской пещеры

Эскиз придумают жители региона.

Возле одной из главных природных достопримечательностей Кыштыма, Сугомакской пещеры, появится дерево любви. Оно будет выполнено из металла, а на «ветвях» влюбленные и новобрачные смогут крепить замки в знак вечной любви. Кроме того, дерево любви спасет растущие рядом с пещерой березы. Сейчас на их ветви повязывают ленты, символизирующие любовь.

Челябинское отделение Русского географического общества объявило конкурс на лучший эскиз дерева любви. Воплотит эту идею в жизнь кыштымская компания «Кузнечный мастер». Кованое дерево высотой до двух метров будет изготавливаться в кузнице на улице Республики около месяца. Принять участие в конкурсе эскизов может любой желающий. — сообщает «Кыштымский рабочий».

Свои варианты дерева любви можно прислать на почту электронную почту kysrab@kr74.ru до 30 мая. Предполагается, что имя победителя будет выгравировано на дереве. Лучшую работу хотят выбрать с помощью интернет-голосования.