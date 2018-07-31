/ «Ногу мамонта» обнаружили в одной из самых длинных пещер Южного Урала

Нарост стал «изюминкой» подземного царства.

Редкое явление — «ногу мамонта», показал съемочной команде программы «Суперстар» 70-летний спелеолог. Нарост образовался в пещере Казачий стан на Южном Урале. Его окружают подземные ледники, камни и глина. Это самая глубокая пещера в Увельском районе. В длину она достигает 265 метров, исследованных спелеологами, а в глубину — 32 метра.

Это подземная карстовая арка, выступ из стены. Под ним можно сверху обойти, снизу. Для пещер Челябинской области это достаточно редкое явление. Для пещеры является своеобразной изюминкой, приметным местом. Все это благодаря многоликим карстовым процессам, которые идут на поверхности земли в виде провалов и воронок, а также под землей. В этой пещере много отверстий, кольцевых ходов. Она представляет собой некий объемный лабиринт. — рассказал сайту «Первый областной» спелеолог Семен Баранов.

Спелеолог рассказывает, что в пещере прячется целая сеть подземных лабиринтов. Здесь, в гротах и пещерах, можно найти следы пребывания людей. Связывает все это узкие лазы.

Подробнее о необычном для Урала явлении смотрите в последней серии второго сезона программы «Суперстар» на ОТВ. Следующий — третий, выйдет в день города. 8 сентября станет премьерным не только для следующего героя, но и для ведущего. Занять это место смогут победители проекта «Лица» от медиахолдинга ОТВ и «Восточный экспресс».