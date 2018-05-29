/ Сугомакскую пещеру начали очищать от надписей вандалов

Работы проводили с помощью специальной щетки.

Первый этап работы по очистке надписей в Сугомакской пещере стартовал на Южном Урале. На место выехали семь волонтеров из Челябинска и Кыштыма. В воскресенье, 27 мая, сделали упор на участке с привходовой стены.

До начала работ была выполнена общая и секторная съемка участка расчистки. Был размещен информационный планшет-баннер. Работы проводились по согласованию с ОГУ «ООПТ Челябинской области» и Государственным комитетом по охране культурного наследия Челябинской области. — сообщили сайту «Первый областной» в Областном государственном учреждении «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

Специальная щетка, которую использовали для очистки, максимально сохраняет каменную поверхность. Кроме того, работы проводили только в местах, где доступ не закрыт растительностью. Все этапы фиксировали на фото для отчета. В процессе волонтеры обнаружили надписи с упоминаниями 124-летней давности. Они стали заметны только после того, как поверхность очистили от верхнего слоя краски.

Во время первого этапа основную массу краски уже удалили. Работы продолжат в ближайшее время. Ранее доступ к Сугомакской пещере для туристов ограничили. Попасть туда можно только в сопровождении проводника. Так планировалось защищать памятник природы от вандалов.