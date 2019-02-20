/ Желанные подарки на 23-е февраля от «Галамарта»

До праздника остались считанные дни: с покупкой полезного сюрприза стоит поторопиться.

Что такое машина для владельца? Зачастую это не просто средство передвижения от точки А до точки В, а любимая «ласточка», «красавица» и т.д. С нее сдувают пылинки, тратят уйму времени и средств, проводят часы в гараже…И это прекрасно: значит, автомобильные аксессуары в качестве подарка будут очень кстати! Тем более, что и повод есть — День защитника Отечества уже совсем скоро.

Например, оплетка руля не только защитит рулевое колесо от истирания и повреждений, но и обеспечит более удобный захват. Руки не будут скользить, и сам процесс вождения станет безопаснее. А вот провода-прикуриватели или компрессор — вообще необходимые вещи в автомобиле: первые «оживят» севший аккумулятор, а второй быстро накачает шины и станет незаменимым помощником в дальнем пути — рекомендуем всегда держать комплект в багажнике.





Что еще нужно для комфортной дороги? Например, термокружка с подогревом от бренда New Galaxy: подключается к прикуривателю, быстро нагревается и долго поддерживает температуру. Можно наслаждаться кофе или чаем прямо за рулем или угостить пассажира. А подушка на подголовник поможет держать голову и шею водителя в удобном положении на протяжении всей поездки.





Но подарки в «Галамарте» найдутся не только для автовладельцев! Если вам повезло, и ваш мужчина из тех, кто любит мастерить своими руками, ему можно подарить, например, клеевой пистолет: он быстро нагревается, немного весит (что немаловажно, поскольку руки в таком случае не устают) и отлично подходит для мелких работ. Набор ключей — тоже весьма нужная вещь, которая всегда пригодится в доме или гараже.





И это далеко не все: в «Галамарте» еще много «мужских» подарков на любой вкус! Разнообразные наборы для бритья, пивные кружки, гаджеты, наборы, настольные игры. Заходите и выбирайте, ведь праздник совсем скоро!

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www.galamart.ru