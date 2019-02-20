/ Гостья из канализации: мышь пришла понюхать освежитель воздуха в челябинской квартире

Незваный грызун развлекался в уборной квартиры в Центральном районе.

Микрорайон Челябинска страдает от наплыва грызунов. Бурное обсуждение мышей появилось в группах в социальных сетях после того, как жительница дома на улице Академика Сахарова выложила видео, на котором запечатлела незваную гостью.

Вот куда мне бежать и что делать? Куда жаловаться? В управляющую компанию позвонила, сказали — обработка была на прошлой неделе, обрабатывали мусоропровод и подвал, но у меня, извините, восьмой этаж! Вылезла мышь из унитаза. — рассказала Елена Павлушина.

На видео мышь неспешно изучала убранство санузла и нюхала освежитель воздуха. Как сообщила хозяйка квартиры, она закрывала крышку унитаза, но мыши умеют ее открывать. В комментариях под постом жители Тополиной аллеи подтверждают: мыши есть не только у Елены в ванной комнате.

Сегодня утром обнаружила на кухонном столе мышиные фекалии, хотя раньше мышей в доме не замечали, да и кот дома живёт. — сообщила в комментариях Ирина Залесская.

Посмотреть видео, как грызун бесцеремонно изучает чужой туалет, можно по ссылке.