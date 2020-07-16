«Шоколадный» блокнот, стикеры с единорогами и ручки-мялки: «Галамарт» готовится к 1 сентября

Купить хиты народного магазина можно также онлайн с бесплатной доставкой.

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С одной стороны, до школы еще долго. С другой — лучше обо всем необходимом позаботиться заранее, чтобы не пришлось в последний момент толкаться в очередях и брать, что останется. Как раз сейчас можно с толком, с расстановкой проинспектировать, каких школьных аксессуаров не хватает дома, и докупить все в «Галамарте». Начните с забавной канцелярии — хитов народного магазина, которые обожают не только дети, но и взрослые.





Записная книжка — вещь в школе необходимая: планы записать, задачи, разные пометки сделать… Конечно, чем больше вам нравится ваша записная книжка, тем чаще вы ей пользуетесь. Блокноты из «Галамарта» с силиконовой поверхностью просто не могут не понравиться: даже брать в руки их очень приятно. А что насчет записной книжки, которая не только выглядит, как шоколадка, но и пахнет шоколадом?





Не забываем и о мелочах, которые так нужны в школе. Для заметок берем набор с липким слоем: блок для записей + закладки с единорогами или «космическим» дизайном. Такие листочки в ящике стола пылиться точно не будут: применение им сразу же найдется.

Кстати, с помощью закладок можно легко сделать календарь своими руками: просто наклейте их на крупную рамку для фото, пронумеруйте по дням месяца и укажите все важные мероприятия и дни рождения. И — вуаля! — вы вооружены ценной информацией на месяц вперед: если что-то и выпадет из памяти, календарь поможет.

Ну, а ластик в форме единорога со встроенной точилкой и место в пенале сэкономит, а глаз будет радовать.









Ну и, конечно, ручки: много ручек! С колпачком в форме бриллианта, с подсветкой и разными забавными фигурками, в виде косточки или машины, с текстмаркером, ручки-мялки (превосходный антистрессовый аксессуар)…Такое многообразие, что глаза разбегаются, но этот тот случай, когда выбирать и не надо: берем сразу все!

Кстати, ручки — настоящее спасение на скучных уроках. Например, научитесь ее крутить вокруг большого пальца: выглядит эффектно, но надо тренироваться, благо, что на уроках времени для этого полно. Или можно взять в каждую руку по ручке и попробовать рисовать одновременно двумя руками: это практически ни у кого не получается, так что веселье гарантировано.





Каждый предмет из забавной канцелярии станет отличным подарком школьнику. Конечно, вряд ли кто-то скажет, что делать уроки весело, но с забавными ручками, сказочными стикерами, ароматизированными блокнотами процесс станет значительно более интересным.

Покупайте в магазинах или заказывайте на сайте «Галамарт» с бесплатной доставкой: аксессуары настолько привлекательные, что и родители не удержатся от того, чтобы пару вещей не позаимствовать в свой офис.

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www.galamart.ru