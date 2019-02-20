/ Началось голосование за самого крутого бородача среди читателей 1obl.ru

Победителя выберут по «лайкам».

Самые смелые бородатые читатели сайта «Первый областной» уже заявили о своем желании участвовать в конкурсе, объявленном медиахолдингом ОТВ. Они предоставили свои фотографии, а теперь просят поддержать их «лайком». От количества проголосовавших будет зависеть, кто станет самым крутым читателем 1obl.ru.

Голосование завершится 21 февраля. Ставить «лайк» могут только те, кто подписан на группу 1obl.ru во «ВКонтакте». В противном случае голос человека учитываться не будет. Обратите на это внимание. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы конкурса.

Голосование проходит здесь. Старт ему дали 21 февраля в 10:00. Последний голос будет принят 22 февраля в 16:00. Затем представители медиахолдинга ОТВ определят победителей и свяжутся с ним, чтобы пригласить на вручение призов. Подарки предоставит официальный спонсор — барбершоп «Chop-chop».