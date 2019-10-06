На Южном Урале «бабье лето» сменится похолоданием и дождями

Осадки синоптики прогнозируют, начиная со среды.

Послушать 00:00

Теплая солнечная погода в Челябинской области продержится до середины следующей недели. Ей на смену придут похолодание и дожди.

По данным Гидрометцентра, в понедельник, 7 октября, на территории Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до 15-20 градусов, ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с. Во вторник, 8 октября, сохранится малооблачная погода с температурой воздуха до +18.

Похолодает уже в среду, 9 октября. На территории региона возможны дожди, столбик термометра опустится до 12 градусов днем и +3 — ночью.