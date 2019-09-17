В Челябинскую область пришел сильный ветер

Но теплая погода продержится еще несколько дней.

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Сегодня, 17 сентября, в Челябинскую область пришел сильный ветер. Отдельные порывы его достигают 15-20 метров в секунду.

По данным челябинского гидрометцентра, сегодня днем будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха составит +17,+20 градусов тепла. Ночью столбик термометра может упасть до +6 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

Единая диспетчерская служба Челябинска предупреждает, что в связи с сильным ветром, на территории Челябинской области повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

«17 сентября повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — говорится в сообщении.

Завтра днем, 18 сентября, температура воздуха составит +15, +20 градусов тепла, ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, отдельные порывы до 15-ти.