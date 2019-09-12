Почти летняя жара придет в Челябинскую область

Выходные обещают быть солнечными и теплыми, можно смело собираться на природу.

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Уже сегодня, 12 сентября, днем температура воздуха в регионе поднимется до 24 градусов со знаком «плюс». Солнечная теплая погода продержится до конца выходных. По ночам в эти дни сотрудники гидрометцентра Челябинска прогнозируют от +6 до +12 градусов. По прогнозу в течение дня может пойти небольшой дождь.

В пятницу, 13 сентября, в регионе установится сухая теплая погода. «Бабье лето» в эти дни будет в разгаре.

В Челябинске в эти дни температура будет чуть ниже, чем в среднем по области. Гидрометцентр обещает жителям от +20 до +22 днем и от +6 до +12 ночью.

Сайт «Первый областной» советует жителям региона провести эти выходные на природе, возможно, это последние теплые солнечные деньки в этом году!