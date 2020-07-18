Жару и грозы прогнозируют южноуральские синоптики на выходные

Температура воздуха может подняться до +38 градусов.

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Повышение температуры до +38 градусов ждёт жителей Челябинской области в эти выходные. Такую отметку столбик термометра покажет уже в субботу, 18 июля, сообщают синоптики регионального гидрометцентра.



Однако не только жара ждёт челябинцев в эти выходные. По данным специалистов, вместе с ней, в отдельных районах области возможны дожди и грозы. Такую погоду для региона синоптики прогнозируют на протяжении всех выходных.

«В субботу, 18 июля, ночью: Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, температура воздуха: +18,+23, в низинах до +13 градусов. Днём: переменная облачность, кратковременные дожди, местами сильные, грозы, возможен град. Температура: +33,+38, в горах +30,+35. Ветер Юго-восточный 2-7 м/с, при грозе порывы до 18 м/с»,— сообщили «Первому областному» в областном гидрометцентре.

Дожди синоптики ожидают уже в воскресенье. По их информации, осадки пройдут над Челябинской областью в ночь на 19 июля. Однако они будут кратковременными, а температура воздуха всё так же останется высокой.

«В воскресенье, 19 июля, ночью: Облачная погода, в большинстве районов кратковременный дождь, местами сильный, грозы, +18,+23, в горах и низинах +13,+18. Днём: облачная погода, в большинстве районов кратковременный дождь, местами сильный, грозы, +32,+37 градусов. Ветер Южный, юго-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы до 18 м/с»,— добавили представители гидрометцентра.

Отметим, что жаркая погода держится в Челябинской области уже на протяжении второй недели. Зной вызвал засуху в отдельных районах региона. Кроме того, жара становится причиной лесных пожаров на территории Южного Урала.