Помощь будет оказана всем пострадавшим от грозы в Еманжелинском районе

Стихия разгулялась в прошедшие выходные.

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В ночь с 18 на 19 июля в Еманжелинском районе бушевала гроза и был сильный ветер. И, как сообщили в местной администрации, из-за этого вышли из строя несколько трансформаторных подстанций, а также произошли порывы на линиях электропередач. Помимо этого, была приостановлена подача воды.

«Работали бригады из Еманжелинска и Еткуля. Часть напряжения уже восстановили к утру воскресенья, запустили канализационную насосную станции. Происходила откачка накопившихся объемов. Также на случай экстренной ситуации в муниципалитете подготовлен резервный дизель-генератор», — сообщили в администрации Еманжелинского муниципального района.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил сегодня, 20 июля, что всем пострадавшим от грозы в Еманжелинском районе будет оказана материальная помощь по линии регионального министерства социальной защиты.

«Ущерб муниципалитетов и хозяйств будет также оценен, а помощь людям оказана», — заявил глава региона.

Алексей Текслер также подчеркнул, что подобные случаи могут повториться и в других муниципалитетах. Поэтому все экстренные службы должны быть готовы к ликвидации последствий разгула стихии.

Напомним, что на сегодняшний день челябинский гидрометцентр прогнозирует в отдельных районах сохранение шквалистого ветра, а также сильные ливни, грозы и град. Поэтому повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.