/ Росгидрометцентр рассказал южноуральцам о погоде предстоящим летом

Самым жарким месяцем станет июль.

Пока на Южном Урале царит ветреная и дождливая погода, синоптики пообещали жаркое лето. Такой прогноз дали в Росгидрометцентре. По данным синоптиков, июль в Челябинской области будет наиболее жаркий и дождливый.

Выше нормы средняя температура июля ожидается в восточных районах Приволжского федерального округа, в южных и центральных районах Уральского федерального округа. Избыток осадков наиболее вероятен на юге Уральского федерального округа, в Забайкалье, в Магаданской области. Дефицит осадков предполагается в центральных районах Красноярского и Хабаровского краев. Выше, чем в июле прошлого года, средняя месячная температура воздуха ожидается на юге Уральского федерального округа. — сообщили сайту «Первый областной» в Росгидрометцентре.

В Гидрометцентре также отмечают, что с мая по сентябрь на Урале ожидается высокая вероятность возникновения пожаров в лесах.