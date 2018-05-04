/ В майские выходные в области похолодает до минус 9 градусов

В некоторых районах оджидаются заморозки.

Синоптики вновь прогнозируют похолодание на Южном Урале. Минусовые температуры вернутся в регион на предстоящих выходных. Правда, только в ночное время. Дождей в субботу и воскресенье не ожидается, но воозможен сильный ветер.

В субботу, 5 мая, на территории Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью опустится до минус 6 градусов, в горах и низинах до минус 9 градусов. Температура воздуха днем поднимется до плюс 12 градусов. Ветер северо-западный 5-10, отдельные порывы до 14 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в челябинском гидрометцентре.

Также в гидрометцентре предупреждают о грядущих заморозках в воздухе и на почве.

Верхний Уфалей, Нязепетровск, Кыштым, Касли, Кунашак, Карабаш: 5 мая — минус 1 днем, ночью +9 днем

Златоуст, Миасс, Челябинск, Копейск, Коркино, Еманжелинск, Чебаркуль: 5 мая — минус 3 днем, ночью +11 днем

Южноуральск, Пласт, Троицк: 5 мая — 0 ночью, +10 днем

Чесма, Магнитогорск, Карталы, Бреды: 5 мая — плюс 1 ночью, +13 днем

Отметим, что минусовые температуры по ночам будут и в Челябинске. Синоптики обещают похолодание до минус 4 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 9 градусов. Ветер к выходным утихнет.