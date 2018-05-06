/ Дождливое и теплое начало недели ждет южноуральцев

Порывы ветра сохранятся в отдельных регионах.

Дожди прогнозируют синоптики на начало недели в Челябинской области, в том числе — в областном центре. По данным гидрометцентра, в понедельник, 7 мая, на Южном Урале будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, в горах — до умеренного. Днем на севере области ожидается до плюс 15, а на юге — до плюс 20. При этом ветер в регионе продолжит бушевать, сильные порывы сохранятся.

Ветер ожидается западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, отдельные порывы 11-16 метров в секунду. — пояснили синоптики.

В Челябинске будет чуть холоднее — до плюс 13 градусов днем. Ожидается местами небольшой дождь, западный и северо-западный ветер 6-11 метров в секунду.