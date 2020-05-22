Жаркие выходные ожидают жителей Челябинской области

Кроме того, на территории региона ожидаются грозы.

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В Челябинской области вновь ожидаются жаркие выходные. Долгожданное потепление ждет регион уже в субботу, 23 мая. Температура ночью будет держаться в районе 8-13 градусов тепла, днем может подняться до 23 градусов тепла, на юге области — до 29 градусов. В воскресенье ночью температура будет держаться в районе плюс 16 — плюс 18 градусов, днем от 26 до 31 градуса тепла.

«На территории Челябинской области 23 мая будет облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, грозы, 24 мая — облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, в горах до умеренных, грозы. В Челябинске 23 мая будет облачно с прояснением, кратковременный дождь, 24 мая — облачно с прояснениями, преимущественно без осадков», — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Ветер на территории региона ожидают южный, юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду, при грозах порывы от 15 до 20 метров в секунду. В Челябинске порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.