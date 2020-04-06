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7 апреля на Челябинскую область обрушится сильный дождь, местами переходящий в снег. В Миндортрансе предупредили, что на дорогах может образоваться сильная гололедица.
«В отдельных районах возможно сильное отложение мокрого снега на проводах. Ожидается усиление ветра до 22-27 м/с. Друзья, оставайтесь дома! Не совершайте поездки по Челябинской области без крайней необходимости!», — призвали автовладельцев в ведомстве.
Напомним, в Челябинской области был введен режим повышенной готовности и самоизоляции. Это веская причина не выходить в плохую погоду из дома.