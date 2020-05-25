Аркаим был назван одним из самых загадочных мест Россиим

Список составили авторы китайского портала.

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Находящийся в Челябинской области Аркаим попал в топ-10 самых загадочных мест России. Рейтинг был составлен китайским изданием Sohu. В перечне поселение поставили на предпоследнее место.



Говоря об Аркаиме, авторы Sohu утверждают, что этот город был самым старым в России и является ровесником древнеегипетских пирамид. Издание отмечает, что когда-то на месте Аркаима должно было появиться водохранилище. Именно для этого отправлялись разведывать местность вертолёты

«Более 30 лет назад местное правительство готовилось построить большое водохранилище в уральской степи, которое обнаружили вертолеты, когда они отправились на разведку в местный район. Позже сюда пришли археологи и обнаружили руины этого древнего города. Понятно, что здания здесь напоминают солнце, непрерывную кольцевую структуру и разбросанные вокруг здания в форме звезд. Теперь он открыт для посещения туристами», — пишет издание Sohu.

Отметим, что в списке Аркаим обогнал московские Патриаршие пруды. Именно там впервые появляется Воланд и его свита в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Кроме Аркаима, китайское издание упоминает и другую достопримечательность Урала — гору Холатчахль. В её окрестностях в 1959 году погибла группа туристов под руководством Игоря Дятлова, а обстоятельства их смерти до сих пор неизвестны.

Также в список авторов Sohu попали Саамские лабиринты в Карелии, Китовая аллея в Беринговом море, пещера Хакашкулак в Хакасии, Телецкое озеро на Алтае, Васюганские болота в западной Сибири, а также озёра Плещеево и Светлояр.