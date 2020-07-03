Жаркая погода порадует жителей Челябинской области в выходные

При этом ожидаются еще и грозы.

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Из жары в резкий холод и обратно: именно такая погода этим летом наблюдается в Челябинской области. Последние дни были довольно холодными. Только с сегодняшнего дня синоптики обещают, что жара вновь возвращается на Южный Урал.

Сегодня днем, 3 июля, в регионе ожидается температура воздуха до +27 градусов, а на юге области до +30. Местами также возможны дожди, грозы, а в некоторых районах и град. Ветер юго-восточный 3-8 метра в секунду.

В Челябинске же будет +24, +26 градусов тепла, местами также возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 метра в секунду.

В ночь на субботу, 4 июля, в Челябинской области ожидается +9, +14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +24, +29 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 метра в секунду, местами порывы до 14 метров.

В областном центре ночью температура воздуха будет держаться на отметке +9, +11 градусов по Цельсию. Днем столбик термометра покажет +25, +27 градусов тепла. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 метров в секунду.

Ночь воскресенья, 5 июля, в регионе ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха составит +10, +15 градусов. Днем также возможны осадки и грозы, но воздух будет теплым — +25, +30 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, но при грозах возможны порывы до 14 метров.

В Челябинске ночь с субботы на воскресенье будет теплой и без осадков. +11, +13 градусов тепла. Днем столицу Южного Урала также может настигнуть кратковременный дождь и гроза. А термометр покажет +26, +28 градусов по Цельсию. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.