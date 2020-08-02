С гроз и сильного ветра начнется новая неделя в Челябинской области

Синоптики сообщили подробный прогноз на понедельник.

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В начале новой недели в Челябинской области сохранятся дожди, грозы и шквалистый ветер. Подробнее о погоде на понедельник сообщили в Челябинском гидрометеоцентре.

3 августа в Челябинской области ночью ожидаются кратковременный дождь и грозы. Температура воздуха опустится до +15, +20 градусов, в горах до +12, +17 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +36 градусов, в горах до +30 градусов. Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, при грозах порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске в понедельник ночью прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Температура воздуха составит +18, +20 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +35 градусов. Переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный с переходом на северо-западный от 5 до 10 метров в секунду.

Напоминаем жителям Челябинской области о том, что в регионе действует режим повышенной готовности, а также обязательный масочный режим. Поэтому, выходя из дома, не забывайте брать с собой не только зонтик, но и маску.