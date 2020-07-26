В Челябинскую область в начале недели вернутся грозы

Осадки ожидаются на территории всего региона.

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Новая неделя начнется в Челябинской области с осадками и грозами. На территории региона ночью и днем 27 июня 2020 года ожидаются кратковременные дожди, местами сильные дожди и грозы. В Челябинске завтра ночью ожидается облачная с прояснением погода, небольшой дождь; днем — переменная облачность, без существенных осадков.

«На территории региона ночью температура опустится до плюс 10 градусов, днем поднимется до плюс 23 градусов. В Челябинске завтра ночью температура опустится до плюс 12 градусов, днем ожидается до плюс 23 градусов», — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Ветер в Челябинске ожидается северо-восточный, порывами от 4 до 9 метров в секунду. В области синоптики обещают северный, северо-восточный ветер, от 3 до 8 метров в секунду, ночью порывы могут достигать 12 метров в секунду, днем — 14 метров в секунду.